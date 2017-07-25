Названа возможная причина ДТП с загоревшейся машиной в Москве

Видео: Андрей Блинков / YouTube

Массовое ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, в котором пострадали четыре человека, могло произойти из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Об этом сообщает во вторник, 25 июля, РЕН ТВ. Видео произошедшего опубликовано на YouTube.

По информации телеканала, Mercedes двигался с превышением скорости. Он сначала зацепил легковушку Skoda, после чего врезался в микроавтобус. В результате одна из машин загорелась. Отмечается, что первоначально сообщалось о пяти столкнувшихся автомобилях и возгорании трех из них.

Как передает агентство городских новостей «Москва», МЧС просит водителей выбирать пути объезда из-за возникшего затруднения в движении.