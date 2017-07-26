Полиция установила личность сбежавшего после ДТП водителя сгоревшего Mercedes

Сотрудники полиции установили личность сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе в Москве водителя сгоревшего Mercedes. Об этом в среду, 26 июля, сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, передает РИА Новости.

«Водитель с места происшествия скрылся до прибытия следственно-оперативной группы. Мы примерно предполагаем, кто это, пообщавшись с участниками происшествия и посмотрев камеры наблюдения. Сказать сейчас, что это на 100 процентов был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем этой автомашины», — сказал он, не назвав имени этого человека. По словам Коваленко, водитель разыскивается и преступление в ближайшее время будет раскрыто.

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Сгоревшая машина оформлена на 32-летнего жителя Москвы Андрея Михайловича Смирнова — сына 67-летнего Михаила Смирнова, бывшего президента МТС и МГТС, пишет kp.ru.

25 июля стало известно о возбуждении уголовного дела после ДТП, в котором пострадали четыре человека. Расследование ведется по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Водитель Mercedes S500 перед аварией устроил «шашки», переезжая на большой скорости между рядами. Затем машина выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda и Fiat, который отбросило на автобус Mercedes. После столкновения автомобиль виновника ДТП загорелся. Четырех пострадавших в аварии с переломами, ушибами и сотрясением головного мозга госпитализировали.