Сбежавшего после ДТП на Волоколамском шоссе водителя объявили в розыск

Предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, скрывшийся с места после аварии 25 июля, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает в пятницу, 28 июля, ГУ МВД России по столице.

Временно исполняющий обязанности начальника управления по связям с общественностью главка Юрий Титов отметил, что постановлением следователя «объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович 1984 года рождения».

26 июля полиция установила личность сбежавшего с места ДТП водителя, при этом официально его имя не сообщалось. По данным kp.ru, подозреваемый — сын 67-летнего Михаила Смирнова, бывшего президента МТС и МГТС.

Днем ранее стало известно о возбуждении уголовного дела. Расследование ведется по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Водитель Mercedes S500 перед аварией устроил «шашки», перестраиваясь на большой скорости между рядами. Затем машина выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda и Fiat, который отбросило на автобус Mercedes. Автомобиль виновника ДТП загорелся. Четырех пострадавших в аварии с переломами, ушибами и сотрясением головного мозга госпитализировали.

Очевидцы опубликовали видеозапись с места ДТП.