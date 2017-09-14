МТС оштрафовали за спам

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (УФАС) привлекло оператора связи МТС к административной ответственности за рассылку СМС-спама. Сведения об этом опубликованы на сайте надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что решение о привлечении МТС к административной ответственности и назначении штрафа в размере 150 тысяч рублей за распространение рекламы в отсутствие согласия абонента было принято 11 сентября 2017 года.

Согласно материалам дела, неназванный абонент письменно отказался от получения любого рода рекламы от оператора и его партнеров. Вместе с тем в МТС проигнорировали данный факт.

В августе ФАС России обязала «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» отменить внутрисетевой роуминг на территории России до 15 декабря 2017 года. В предписании ведомства говорилось, что к этому сроку операторы должны устранить «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».