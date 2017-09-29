Американский конвертоплан совершил жесткую посадку в Сирии

Американский конвертоплан Osprey совершил жесткую посадку в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По данным анонимного источника агентства, в результате аварии серьезные травмы получил один военнослужащий.

29 августа конвертоплан Osprey ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту Оита на северо-западе Японии. Данных о пострадавших не поступало.

Конвертопланы V-22 Osprey сочетают в себе конструктивные особенности самолета и вертолета. Они оснащаются двумя турбовальными двигателями, размещенными в поворотных гондолах на законцовках крыльев. Машина взлетной массой более 27 тонн способна развивать максимальную скорость свыше 500 километров в час. Конвертоплан, помимо экипажа из четырех человек, способен перевозить 24 десантника.