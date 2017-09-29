Итальянцы разработали 72-метровую яхту с интеллектуальным винным погребом

Tankoa Yachts

Итальянская верфь Tankoa Yachts совместно с архитектурным бюро Exclusiva Design представила концепт 72-метровой суперъяхты Progetto Bolide. Об этом сообщает SuperYacht Times.

Проект был обнародован на яхт-шоу в Монако. Внешний вид судна вдохновлен работами итальянских футуристов начала ХХ века. На борту предусмотрен инновационный винный погреб с системой кондиционирования для каждой бутылки соответственно сорту и году. В погребе установлена собственная интегрированная сеть Wi-Fi, позволяющая быстрее найти необходимую бутылку.

«Одним из факторов, соединивших ноу-хау Tankoa в области люксовых яхт и опыт Exclusiva в архитектуре, стало взаимное понимание ценности уникальности для завоевания лояльности клиентов», — прокомментировал проект президент Tankoa Yachts Гвидо Орси.

На яхте предусмотрена двухуровневая каюта владельца, включающая кабинет, спортзал и спа, а также главная спальня с панорамным обзором. Гости разместятся в пяти VIP-каютах. Максимальная скорость судна — 18 узлов (около 33 километров в час). Стоимость осуществления проекта не сообщается.