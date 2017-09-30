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Министр здравоохранения США ушел в отставку со скандалом

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Секретарь администрации (министр) США по делам здравоохранения и социальных служб Томас Прайс ушел в отставку на фоне скандала с чартерными поездками за счет налогоплательщиков, пишет The Washington Post.

Отставку принял президент Дональд Трамп. «Я недоволен, я могу вам это сказать. Я недоволен, — сказал Трамп перед тем как покинуть Белый дом и направиться в свой частный гольф-клуб в Бедминстере, Нью-Джерси.

В заявлении Белый дом сообщил, что Трамп намеревается назначить исполняющим обязанности секретаря Дона Райта. В настоящее время Райт является заместителем помощника секретаря по вопросам здравоохранения и директором Управления по профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

Прайс заявил, что возместит правительству часть расходов на свои рейсы на чартерных самолетах в последние месяцы.

Представитель департамента здравоохранения и социальных служб заявил в четверг, что Прайс выпишет чек на сумму 51 887,31 долларов, который, как было подсчитано, покрывает расходы на его поездки на чартерных рейсах, но не его сотрудников.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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