Министр здравоохранения США ушел в отставку со скандалом

Секретарь администрации (министр) США по делам здравоохранения и социальных служб Томас Прайс ушел в отставку на фоне скандала с чартерными поездками за счет налогоплательщиков, пишет The Washington Post.

Отставку принял президент Дональд Трамп. «Я недоволен, я могу вам это сказать. Я недоволен, — сказал Трамп перед тем как покинуть Белый дом и направиться в свой частный гольф-клуб в Бедминстере, Нью-Джерси.

В заявлении Белый дом сообщил, что Трамп намеревается назначить исполняющим обязанности секретаря Дона Райта. В настоящее время Райт является заместителем помощника секретаря по вопросам здравоохранения и директором Управления по профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

Прайс заявил, что возместит правительству часть расходов на свои рейсы на чартерных самолетах в последние месяцы.

Представитель департамента здравоохранения и социальных служб заявил в четверг, что Прайс выпишет чек на сумму 51 887,31 долларов, который, как было подсчитано, покрывает расходы на его поездки на чартерных рейсах, но не его сотрудников.