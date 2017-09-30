Спорт
 

Трамп назвал любимого спортсмена

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль — любимый спортсмен президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства рассказал Tennis World USA.

«Вы знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель», — заявил Трамп, добавив, что теннисист — настоящее сокровище Испании.

23 сентября Трамп отозвал приглашение в Белый дом для клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в минувшем чемпионате. Многие баскетболисты НБА, в том числе игроки «Голден Стэйта», открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки и выступали против Трампа в своих соцсетях.

Надаль — 16-кратный победитель турниров «Большого шлема». В текущем сезоне он победил на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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