Трамп назвал любимого спортсмена

Испанский теннисист Рафаэль Надаль — любимый спортсмен президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства рассказал Tennis World USA.

«Вы знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель», — заявил Трамп, добавив, что теннисист — настоящее сокровище Испании.

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23 сентября Трамп отозвал приглашение в Белый дом для клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в минувшем чемпионате. Многие баскетболисты НБА, в том числе игроки «Голден Стэйта», открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки и выступали против Трампа в своих соцсетях.

Надаль — 16-кратный победитель турниров «Большого шлема». В текущем сезоне он победил на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.