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На месте аварии Bentley и мотоцикла BMW в Москве напали на работников РЕН ТВ

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Столичная полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве

«30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В свою очередь представители телеканала сообщили, что человек, который напал на сотрудника РЕН ТВ, представился продюсеру телеканала работником Следственного комитета. «Он начал угрожать, после чего напал на сотрудника телеканала. После этого участники конфликта отправились в отделение полиции. Покидая здание, мужчина попытался разбить камеру оператора», — сказано в заявлении телеканала.

На Фрунзенской набережной телевизионщики хотели сделать репортаж об аварии автомобиля марки Bentley и мотоцикла BMW. ДТП произошло накануне вечером. В результате аварии тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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