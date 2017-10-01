На месте аварии Bentley и мотоцикла BMW в Москве напали на работников РЕН ТВ

Столичная полиция начала проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве

«30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В свою очередь представители телеканала сообщили, что человек, который напал на сотрудника РЕН ТВ, представился продюсеру телеканала работником Следственного комитета. «Он начал угрожать, после чего напал на сотрудника телеканала. После этого участники конфликта отправились в отделение полиции. Покидая здание, мужчина попытался разбить камеру оператора», — сказано в заявлении телеканала.

На Фрунзенской набережной телевизионщики хотели сделать репортаж об аварии автомобиля марки Bentley и мотоцикла BMW. ДТП произошло накануне вечером. В результате аварии тяжелые травмы получили мотоциклист и его пассажир.

