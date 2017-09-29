Госдума запросила у МВД данные по расследованию атаки на редакцию «Ленты.ру»

Депутаты от «Справедливой России» инициировали протокольное поручение от Госдумы к МВД о предоставлении информации по расследованию нападения на редакцию «Ленты.ру» в Москве. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 29 сентября.

Запросить данные надлежит комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Госдума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей», — говорится в документе.

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, который внес в текст поручения несколько правок, отметил, что нижней палате парламента не следует оставаться в стороне, когда происходит «общественно значимое событие».

Ранее в пятницу справоросс Михаил Емельянов назвал нападение на редакцию «Лента.ру» экстремистским актом и заявил, что партия проконтролирует расследование происшествия.

Инцидент произошел примерно в 2:00 29 сентября. Неизвестные устроили поджог, разбили стекла в окнах, а также разрисовали стены здания нацистской символикой. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.