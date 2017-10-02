В Москве подросток проломил голову приятелю бейсбольной битой на дне рождения

Подросток во время празднования дня рождения жестоко избил 19-летнего приятеля бейсбольной битой; инцидент произошел в деревне Конаково (Новая Москва). Об этом в понедельник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).

По данным следствия, на 1 октября в деревне Конаково Михайло-Ярцевского поселения Троицкого административного округа столицы группа молодых людей отмечала день рождения одного из них. В ходе застолья возникла ссора между 16-летним мальчиком и его 19-летним приятелем.

Молодые люди вышли на улицу, чтобы разобраться, и на проселочной дороге младший из них нанес не менее двух ударов бейсбольной битой старшему по голове. Пострадавший был доставлен в реанимацию, сейчас за его жизнь борются врачи. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, причины конфликта неизвестны — задержанный подросток отказался от дачи показаний, а состояние старшего врачи расценивают как крайне тяжелое — у него множественные переломы костей черепа, тяжелая внутричерепная гематома, ушиб головного мозга.

Скорую и полицию, по данным источника. вызвали другие участники застолья, которые не успели предотвратить драку. Бейсбольная бита изъята.