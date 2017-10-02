Японский бренд устроил модный показ в российском посольстве

Показ японского бренда Comme des Garçons в рамках проходящей в Париже Недели моды состоялся в бальном зале посольства России во Франции. Об этом сообщает The New York Times.

Марка продемонстрировала весеннюю коллекцию 2018 года. Модели с высокими прическами прошли по подиуму в юбках-кринолинах и платьях с принтами по мотивам итальянского художника эпохи Возрождения Джузеппе Арчимбольдо. Также была показана созданная совместно со спортивной компанией Nike необычная обувь — «боксерки» на высоком каблуке.

Место для проведения дефиле было выбрано, по словам главы Comme des Garçons Эдриена Джоффа, по предложению дипучреждения. Как подчеркнул Джофф, ранее в помещении посольства такие мероприятия никогда не проводились.

Здание посольства России во Франции расположено на бульваре Ланн в XVI округе Парижа.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.