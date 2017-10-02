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В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского развлекательного центра

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В нью-йоркском районе Бронкс автомобиль врезался в здание детского развлекательного центра. Об этом сообщает NBC4 New York.

Водитель машины, 61-летний мужчина, не справился с управлением и въехал в стену первого этажа здания. В результате аварии травмы получили три человека, включая владельца центра. Все они госпитализированы.

На втором этаже в момент происшествия находились дети и взрослые, которые отмечали день рождения одного из малышей. Никто из них не пострадал.

22 августа сообщалось, что в округе Лесли штата Кентукки автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением, в результате один человек погиб. 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением и наехала на фонарный столб и двух женщин, смотревших за природным явлением.

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