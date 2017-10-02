Пушков отказался от американских советов после расстрела людей в Лас-Вегасе

Сенатор Алексей Пушков полагает, что США не могут чему-либо учить Россию после расстрела людей в Лас-Вегасе. Такую точку зрения политик высказал в Twitter.

«Не думаю, что нас может чему-то учить страна, где регулярно случаются массовые расстрелы — то в школах, то в магазинах, то на улицах городов», — написал он.

Ранее подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) информагентство «Амак» сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено 19 автоматов.