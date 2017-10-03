Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него не конфликт, а рабочие дискуссии с президентом страны Петром Порошенко. Об этом он сказал во вторник, 3 октября, передает портал «Корреспондент.net».

«У нас нет конфликта с президентом», — сообщил Аваков, добавив, что дискуссии с главой государства носят дружеский характер.

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Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал, что конфликт между Порошенко и Аваковым длится со дня избрания первого на должность главы государства 25 мая 2014 года. По словам парламентария, причина разногласий лежит в различном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований на Украине. «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках», — отметил Геращенко. По его признанию, партия «Народный фронт» и Аваков полагают, что такой подход будет «опасным прецедентом» для Украины.

В июне депутат Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что глава МВД готовит силовой захват власти. «Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром», — заявил тогда Лещенко.