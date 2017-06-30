Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков готовит силовой захват власти. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, видео доступно на YouTube.

«Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром. Ведь не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является "смотрящим" над министрами, которые работают от "Народного Фронта"», — заявил Лещенко.

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Он добавил, что вокруг Авакова сформировалась готовая к прямым действиям «полукриминальная группировка». «Это и Антон Геращенко, который в теле- или радиоэфире все про всех знает. Зоран Шкиряк также входит в команду. Он ведет более публичную деятельность. Кроме этого, у Авакова есть силовое подразделение. Это Илья Кива, Евгений Дейдей — оба ранее судимы», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что среди соратников главы МВД также числится криминальный авторитет Саша Браслет, бизнесмен и политик Игорь Котвицкий.

Арсена Авакова не первый раз подозревают в подготовке переворота. Так, в декабре 2016-го спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев обвинил главу МВД в желании сместить президента страны Петра Порошенко. По его словам, пост главы государства может занять бывший премьер-министр Арсений Яценюк, поддержку ему вместе с главой МВД якобы готовы оказать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.