Facebook насчитал 10 миллионов пострадавших от «российской рекламы» американцев

Представители социальной сети Facebook сообщили о том, что политическую рекламу, в распространении которой обвиняют Россию, увидели около 10 миллионов американцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге соцсети.

По данным Facebook, 44 процента объявлений были показаны до выборов в США (до 8 сентября 2016 года), еще 56 процентов — после выборов.

Около четверти рекламы вообще не показывалось в лентах пользователей, что связано с работой алгоритма соцсети. Для распространения 99 процентов рекламных объявлений было потрачено менее тысячи долларов.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что часть кампании оплачивалась в рублях. На данный момент внутреннее расследование по поводу подозрительных объявлений с «российским следом» продолжается.

В начале сентября глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что в период с июня 2015-го по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. В социальной сети полагают, что все они были связаны между собой и действовали из России.

Большинство обнаруженных постов не затрагивали политическую повестку США, а скорее были ориентированы на разжигание дискуссий по социальным вопросам: ЛГБТ-сообщество, расовые разногласия, иммиграция и право на ношение оружия.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook и никогда не слышал о подобной активности.