В Москве появятся кольца с функциями карты «Тройка»

Кольцо на палец с функцией бесконтактной транспортной карты «Тройка» в Москве может появиться в продаже во второй половине октября. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» во вторник, 3 октября, председатель совета директоров компании-производителя PayRing Сергей Лазарев.

«Мы не определяем объем партии, процесс поставок непрерывный, они будут пополняемые. Если спрос на кольца будет выше, то мы увеличим объемы поставок», — отметил он.

Лазарев подчеркнул, что кольцо обладает патентом и компания будет судиться в случае появления в продаже таких же изделий от другого производителя.

По словам руководителя PayRing, кольца в качестве проездных нигде в мире больше не используются. При этом функционал будет полностью соответствовать обычной пластиковой транспортной карте.

10 сентября у станции «Лужники» в день рождения МЦК была запланирована свадьба победителей конкурса «Хорошо, что люди придумали кольца», сообщает агентство «РИАМО». Молодожены должны были стать первыми обладателями колец с интегрированными картами «Тройка».

Электронная бесконтактная карта «Тройка» позволяет оплачивать проезд на любом городском виде общественного транспорта и на пригородных электричках. Карта предоставляет возможность пополнения баланса в текущем режиме или записи любых видов проездных: «ТАТ», «90 минут», «Единый».