Записывать проездные на карту «Тройка» можно будет с мобильного приложения

Осенью 2017 года пользователи карты «Тройка» смогут записывать на нее все виды проездных с помощью мобильного приложения, передает Национальная служба новостей (НСН) в среду, 9 августа. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

По его словам, приложение «Метро Москвы» скачали более полумиллиона человек.

Ликсутов, по данным радиостанции, также рассказал об установке дополнительных билетных автоматов на самых загруженных станциях подземки. В частности, на «Щукинской» и «Выхино».

В июне глава городского дептранса рассказал о запуске единой карты для проезда в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга. «Первый шаг — это объединение на одном носителе транспортных карт двух столиц — карты "Тройка" и "Подорожник"», — отметил он.

Ликсутов подчеркнул, что к началу лета картой «Тройка» в Москве осуществляется 74 процента платежей в наземном транспорте и 66 процентов — в метрополитене.