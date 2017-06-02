Ликсутов рассказал о едином проездном для Москвы и Петербурга

Москва и Санкт-Петербург со 2 июня запустили единую карту для проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-мэр столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы примерно год назад начали подготовку к объединению транспортных карт и транспортных систем Москвы и Петербурга. Первый шаг — это объединение на одном носителе транспортных карт двух столиц — карты «Тройка» и «Подорожник». С сегодняшнего дня эти карты можно приобрести на некоторых станциях метро, а также в точках продаж транспортных карт в Москве», — сообщил он.

Ликсутов отметил, что оплата картой «Тройка» пользуется большой популярностью в столице. По его словам, с помощью карты осуществляется 74 процента платежей за проезд в наземном транспорте и 66 процентов — в метрополитене.

«Более 11 миллионов карт выпущено. Это крупнейшая в мире транспортная карта. Теперь на одном носителе объединены две карты обеих столиц», — добавил он.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин уточнил, что в настоящее время эмитирована тысяча таких карт, до конца года будет выпущено более 10 тысяч. «У нас нет статистики, сколько потенциальных потребителей будет у этой услуги. Но на любую потребность мы будем отвечать адекватной эмиссией этих карт», — пообещал он.

В настоящее время пополнять каждый из электронных кошельков нужно отдельно: для проезда по Москве — в Москве, для перемещения по городу на Неве — в Петербурге. Этот недостаток впоследствии обещают устранить.