Назван вред уведомлений на смартфоне

Группа ученых из университета Ноттингем Трент выяснила, что уведомления на смартфонах ухудшают настроение пользователей. Исследование опубликовано в журнале IEEE Access.

Специалисты собрали группу из 50 человек, которым в течение пяти недель отправляли уведомления на смартфон с помощью специальной программы. В итоге из 500 тысяч «пушей» около трети заставляли людей испытывать враждебность, грусть, нервозность, страх и стыд. Также они выяснили, что системные сообщения, например о готовности обновления для телефона, оказывают самое негативное влияние на настроение.

«Эти оповещения постоянно отвлекают на себя внимание, нарушая нашу деятельность, — заявил автор исследования Эйман Канджо (Eiman Kanjo). — Понятно, что уведомления от близких делают людей счастливыми, но когда поступает много сообщений по работе или "пушей" от системы, это вызывает противоположный эффект».

Специалисты планируют продолжить свое исследование. В будущем они намерены более точно определить, какие именно сообщения влияют на настроение пользователей, посредством анализа уведомлений.

В августе ученые выяснили, что отключение телефонных уведомлений на короткое время способно принести пользу для здоровья. Наблюдение показало, что участники эксперимента, с одной стороны, меньше отвлекались и были более продуктивными. Но некоторые из них без уведомлений чувствовали себя изолированными и из-за этого более обеспокоенными. Отмечается, однако, что такая тревога не перерастала в длительный стресс.