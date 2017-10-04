На теле злоупотреблявшей спортом и автозагаром женщины проступил логотип Adidas

Пользовательница Twitter @Evemallonxx из Шотландии решила совместить уход за кожей с силовой нагрузкой и перед походом в спортзал нанесла на тело автозагар. К концу тренировки на ноге отпечаталось название Аdidas — Ив выполняла упражнения в легинсах от немецкого бренда.

Оказалось, что Ив не одинока в своем злоключении. Другая пользовательница тоже поделилась опытом неудачного сочетания автозагара и спорта. После тренировки логотип марки украсил ее лодыжки.

«Это моя последняя тренировка после нанесения автозагара», — пообещала подписчикам Ив.

Официальный аккаунт спортивного бренда быстро отреагировал на твит девушки. Представитель Аdidas сообщил, что в компании произошедшее считают знаком судьбы. «Повод обзавестись и тремя полосками, Ив. Мы следим за тобой».

Девушка поинтересовалась, не полагается ли ей бесплатная одежда, но в Аdidas не ответили.