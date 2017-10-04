Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Японская компания Honda опубликовала первые фотографии прототипа электрического мотоцикла с автоматической балансировкой. Об этом сообщает Motorcycle News.

Специальная компьютерная система, основанная на использованных в конструкции робота ASIMO технологиях, улучшает устойчивость мотоцикла на скоростях 0-5 километров в час. По утверждению производителя, в режиме автоматической балансировки мотоцикл способен не падать, даже находясь на стоянке при отсутствии водителя в седле. Устойчивость достигается без помощи гироскопов — компьютер осуществляет подруливание передней вилкой и регулирует ее длину.

Ранее в этом году на выставке CES в Лас-Вегасе фирма показала прототип мотоцикла с бензиновым двигателем на базе модели NC750, снабженного подобной системой.

Официальная премьера электробайка запланирована на Токийском автосалоне, который начнет работу 27 октября.

Honda Motor — международная промышленная компания, производитель мотоциклов, автомобилей, двигателей, газонокосилок и электрогенераторов. Основана в 1948 году предпринимателем и автомехаником Соитиро Хондой. Штаб-квартира Honda Motor расположена в Токио.