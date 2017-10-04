Британку осудили за кражу фото чужих детей ради наживы

Суд Великобритании приговорил 21-летнюю Кати Рингер (Kati Ringer) к 30 месяцам лишения свободы и штрафу, а также запретил ей пользоваться соцсетями. Мошенница выдавала краденные из Instagram фото за снимки своих неизлечимо больных детей и собирала с пользователей деньги на их скорые похороны. Об этом пишет BBC News.

Суд также установил, что Рингер преследовала двух женщин, скопировав фотографии их детей в свой Instagram. Одного из младенцев мошенница объявила умершим. К ней обратилась мать ребенка, изображенного на фото, на что мошенница пригрозила изнасиловать и покалечить ребенка. Согласно показаниям, она также отправила жертве изображение troll face и сообщение: «Я опубликовала фотографии, под которыми сообщила, что она мертва, и уже заработала 600 фунтов».

Вторую жертву Рингер шантажировала, используя снимок ее недоношенной дочери. Она сообщила пользователям Instagram о тяжелых преждевременных родах, неизлечимой болезни девочки и призвала помочь с оплатой лечения и будущих похорон. Мать ребенка потребовала прекратить эксплуатацию краденых изображений. В ответ Рингер также предупредила о намерении похитить и изнасиловать ее дочь.

Полиция обнаружила британку по IP-адресу компьютера в доме ее матери. Помимо тюремного срока и штрафа, суд также наложил двухлетний запрет на регистрацию каких-либо учетных записей в соцсетях, обмен фотографиями с другими людьми и сбор пожертвований. При этом обвинение рассчитывает на раскаяние и исправление осужденной: девушке дали два года отсрочки тюремного заключения, а последний запрет она может обойти, получив статус волонтера в любой благотворительной организации.

Судья заключил, что признавшая себя виновной Рингер пережила ряд потрясений, «приведших к отсутствию у девушки какой-либо способности сопереживать». Также суд обвинил современные интернет-сервисы в создании благоприятных условий, позволивших социопатке Рингер «делать то, что недопустимо для нормального человека».