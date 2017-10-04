В США запретили печь гранолу с любовью

Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) запретило кондитерской компании Nashoba Brook Bakery указывать «любовь» в списке ингредиентов. Об этом сообщает Bloomberg News.

«В списке ингредиентов гранолы Nashoba упомянута "любовь", — говорится в письме FDA, которое получила компания. — Поскольку "любовь" не является общепринятым или обычным названием ингредиента и не входит в общепринятые или обычные названия ингредиентов, она считается посторонним материалом». Организацию также не удовлетворили санитарные условия, в которых готовят, упаковывают и хранят продукцию Nashoba Brook Bakery.

Глава компании Джон Гейтс заявил, что предупреждение напомнило ему книги Джорджа Оруэлла. «Ситуации, когда правительство запрещает указывать "любовь" в списке ингредиентов, потому что это может вводить в заблуждение, кажутся просто глупостью», — считает он.

В США жестко регулируется содержание информационной панели на упаковке пищевых продуктов. На ней должны быть указаны только те сведения, которые требует FDA.

«Любовь» упоминалась в списке ингредиентов гранолы — традиционного американского блюда для завтрака. Его готовят из плющеной овсяной крупы, орехов и меда, которые запекают до хрустящего состояния. Гранолу едят с молоком, медом, йогуртом и другими добавками.