Объявлены финалисты премии научно-популярной литературы «Просветитель»

Организаторы премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» объявили короткий список претендентов на награду.

В шорт-лист вошли восемь книг в двух номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки».

«Естественные и точные науки»:

Станислав Дробышевский, «Достающее звено» (в двух томах)

Дарья Варламова, Антон Зайниев, «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»

Нелли Литвак, Андрей Райгородский, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир»

Ася Казанцева, «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов»

«Гуманитарные науки»:

Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова, «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах»

Тим Скоренко, «Изобретено в России: история русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II»

Иван Курилла, «История, или Прошлое в настоящем»

Александр Пиперски, «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»

Каждый финалист будет вознагражден денежным призом в размере 100 тысяч рублей и примет участие в лекционном турне по городам России. Лауреатов объявят 16 ноября на торжественной церемонии. Вознаграждение победителей составит 700 тысяч рублей.

Лонг-лист 10-й юбилейной премии был объявлен 15 июня. В длинный список попали 25 книг.

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Зиминым. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы.