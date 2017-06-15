Научно-популярная литературная премия «Просветитель» объявила лонг-лист

Опубликован длинный список научно-популярной литературной премии «Просветитель» 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

В лонг-лист вошло 25 книг, из которых позже отберут финалистов для короткого списка. Шорт-лист будет объявлен 4 октября.

В длинный список попали:

Андрей Балдин. «Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина»

Анна Броновицкая, Николай Малинин. «Москва: архитектура советского модернизма. 1955-1991. Справочник-путеводитель»

Дарья Варламова, Антон Зайниев. «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»

Алексей Водовозов. «Пациент разумный. Ловушки "врачебной диагностики", о которых должен знать каждый»

Станислав Дробышевский. «Достающее звено (в двух томах). Книга первая. Обезьяна и все-все-все и Книга вторая. Люди»

Иван Ефишов. «Таинственные страницы. Занимательная криптография»

Анна Иванова. «Магазины "Березка": парадоксы потребления в позднем СССР»

Юрий Иляхин. «Китай кусочками»

Ася Казанцева. «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов»

Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова. «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах»

Борис Колоницкий. «Товарищ Керенский. Антимонархическая революция и формирование культа "вождя народа". Март-июнь 1917 года»

Александр Константинов. «Занимательная радиация»

Михаил Кречмар. «Сибирская книга. История покорения земель и народов сибирских»

Иван Курилла. «История, или Прошлое в настоящем»

Нелли Литвак, Андрей Райгородский. «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир»

Михаил Маров. «Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной»

Вадим Махов. «Счастливый клевер человечества. Всеобщая история открытий, технологий, конкуренции и богатства»

Алексей Петухов. «Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века»

Александр Пиперски. «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»

Дмитрий Побединский. «Чердак. Только физика, только хардкор!»

Владимир Савельев. «Статистика и котики. Самая дружелюбная книга об анализе данных»

Тим Скоренко. «Изобретено в России. История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II»

Александр Соколов. «Ученые скрывают? Мифы XXI века»

Александр Тимофеевский. «Весна Средневековья»

Максим Франк-Каменецкий. «Самая главная молекула. От структуры ДНК до биомедицины 21 века»

Каждый финалист получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Победитель будет награжден суммой в 700 тысяч рублей. Издателям книг лауреатов вручат денежный сертификат в 120 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.

Церемония награждения лауреатов 10-й юбилейной премии пройдет 16 ноября в Москве.