У подозреваемого в убийстве журналистки обнаружили видео с расправами

На жестком диске, владельцем которого предположительно является датский изобретатель и владелец подлодки «Наутилус» Петер Мадсен, обнаружено видео с обезглавливанием женщин. Об этом сообщает BBC News.

Мадсен является главным подозреваемым в убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Уолл. По версии следствия, кадры подлинные.

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При этом сам Мадсен свою причастность к расправе над журналисткой отрицает. По его словам, жесткий диск принадлежит кому-то другому. Все в его лаборатории имели к нему доступ.

Мужчина утверждает, что Ким Уолл погибла оттого, что ей на голову упала 70-килограммовая крышка люка.

Журналистка-фрилансер готовила материал об изобретателе подлодки «Наутилус», поэтому отправилась с ним в плавание. После того как 10 августа женщина поднялась на борт, никто не видел ее в живых. Спустя 11 дней в море неподалеку от Копенгагена обнаружили ее обезглавленное тело. Вскрытие показало, что у женщины есть ножевые ранения в области гениталий и грудной клетки. Точная причина смерти не установлена. Сообщается, что на протяжении четырех месяцев, пока продолжается расследование, Мадсен будет находиться под стражей.