Датского изобретателя подлодки обвинили в надругательстве над телом журналистки

Прокуратура Дании обвинила шведского изобретателя Петера Мадсена в надругательстве над телом погибшей журналистки Ким Валль. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте полиции Копенгагена.

Обвинение было предъявлено в ходе судебного слушания 24 августа. При этом полиция отказалась предоставить какую-либо дополнительную информацию, ссылаясь на интересы следствия.

Накануне стало известно, что найденный в воде труп, у которого отсутствуют голова и конечности, был утяжелен, к нему привязали некие металлические объекты. Следователь Йенс Мёллер рассказал, что на туловище есть повреждения, полученные после смерти женщины, — как будто пытались «выпустить весь воздух», чтобы труп оставался под водой.

Мадсен, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины во время совместной прогулки на подводной лодке, продолжает настаивать на версии с несчастным случаем. Помогавший ему строить субмарину Йенс Фалькенберг отметил, что такой вариант действительно возможен. Он предположил, что Валль могла поскользнуться на лестнице и разбить голову о ручку двери.

В то же время известно, что в последнее время журналистка работала над историей, в которой фигурировал Мадсен и которая касалась контрабанды наркотиков.

Вечером 10 августа в датской столице Валль поднялась на борт созданной Мадсеном подлодки «Наутилус». Когда она не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины. Ее обнаружили на следующий день затонувшей у города Кёге. 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, ночью у него возникли технические трудности, которые не удалось полностью устранить, и к утру «Наутилус» затонул. Тело женщины в ней не нашли. Его обнаружили позднее у острова Амагер (на нем расположена часть Копенгагена, на юге находится залив Кёге).

Изначально изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег три часа спустя после начала прогулки на подлодке. Потом он заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, произошедшего на субмарине, и признал, что «похоронил ее» в заливе Кёге. Датская полиция, в свою очередь, указывала на наличие признаков того, что Мадсен специально затопил аппарат. Сейчас он находится под арестом.