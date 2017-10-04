Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации нового «Терминатора»

Канадско-американский режиссер Джеймс Кэмерон сослался на президента России Владимира Путина во время презентации шестой части франшизы «Терминатор». Видеозапись круглого стола опубликовало на YouTube издание The Hollywood Reporter.

Отвечая на вопрос о распространении искусственного интеллекта, кинематографист отметил, что относится к подобным технологиям скептически.

«Путин недавно сказал, что нация, которая доведет до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства», — напомнил Кэмерон. «Так что у всех есть оправдания, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие. Сами делайте выводы из этого», — резюмировал режиссер.

Путин заявил о необходимости развивать искусственный интеллект во время открытого урока в Ярославле 1 сентября. «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал президент.