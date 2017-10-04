Американский дизайнер выпустил на подиум единорога с пушистым хвостом

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Том Браун представил новую коллекцию женской одежды SS18. Об этом в среду, 4 октября, сообщает HighSnobiety. Видеозапись показа опубликована в Twitter-аккаунте Matthew Schneier.

Особенностью шоу стали белые прозрачные сферы, в которых находились головы моделей, а также высокий искусственный единорог с пушистым тканевым хвостом, которым управляли манекенщики.

Бренд Thom Browne зарегистрирован в 2001 году. Изначально основатель марки Том Браун занимался пошивом мужской одежды на заказ. В 2003 году открылся первый магазин в Нью-Йорке. В 2011 году бренд запустил производство женской одежды и солнцезащитных очков в стиле унисекс под собственной маркой.