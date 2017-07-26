Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла

Американский бренд средств для ухода за волосами Redken предложил новый специальный инструмент для креативных техник салонного окрашивания.

Речь идет о планшете из гибкого органического стекла Hand Pressed Color. С его помощью можно делать трендовые окрашивания Unicorn («Единорог»), Rainbow («Радуга»), Mermaid («Русалка»), Holographic Hair («Голографическая прическа»), классический балаяж (чередование прядей разных оттенков) или smoky ombre (перелив цвета в серой гамме). Стилист наносит окрашивающие средства на планшет в желаемом порядке цветов, а затем пропечатывает каждую прядь специальным шпателем. Прежде каждый оттенок нужно было наносить на каждую прядь отдельно.

Создательница новинки — международный арт-партнер Redken Киала Марвичи (Chiala Marvici).

Redken 5th Avenue NYC — американский бренд, производитель средств профессионального ухода и окрашивания волос. Партнер недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Летом 2017 года Redken пополнил линию средств Shades EQ кремом для волос с тонирующим эффектом City Beats. Лицом коллекции стала датская модель Хлое Норгаард, известная тем, что меняет цвет волос каждый сезон, за что получила прозвище Хамелеон.