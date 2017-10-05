42-летняя гимнастка-рекордсменка вышла в финал ЧМ

Гимнастка Оксана Чусовитина, победившая на Олимпийских играх-92 в Барселоне в составе сборной СНГ, вышла в финал чемпионата мира-2017 в опорном прыжке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам 42-летней спортсменки, представляющей Узбекистан, она выступала на турнире после серьезной травмы. «Прыжки были не самые сложные, при этом я все равно немного волновалась сегодня. Три недели назад у меня случился надрыв икроножной мышцы, я не могла после этой травмы несколько дней тренироваться», — приводит слова гимнастки «Р-Спорт».

Чемпионат мира по гимнастике проходит со 2 по 8 октября в Монреале.

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В декабре 2016 года Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса, как гимнастка, выступившая на наибольшем числе Олимпийских игр в истории. Чусовитина принимала участие в семи Олимпиадах (1992-2016).

Дебют спортсменки на чемпионатах мира пришелся на 1991 год, когда она в составе сборной СССР в американском Индианаполисе выиграла две золотые и одну серебряную медаль.