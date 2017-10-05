Росгвардейцы в Новосибирске при задержании подозреваемых обстреляли свидетеля

Следствие даст оценку действиям сотрудников Росгвардии, которые, задерживая подозреваемых у местной исправительной колонии №3 (ИК-3) в Новосибирске, причинили вред имуществу и личной неприкосновенности находившемуся поблизости мужчине. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как следует из сообщения, причиной операции силовиков, в ходе которой пострадал свидетель, стала попытка похищения 23-летнего молодого человека, освободившегося из ИК-3.

Материалы по теме «Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло» Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях

«Непосредственно после того, как последний покинул территорию колонии, группа мужчин с использованием автотранспортного средства попыталась его похитить, а затем один из злоумышленников из имеющегося при себе травматического пистолета произвел в сторону 23-летнего молодого человека три выстрела», — говорится в сообщении.

Все участники нападения сразу же были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Между тем, как отмечает региональное сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», потерпевшим в ходе спецоперации стал находившийся поблизости посторонний. По его машине с двух сторон открыли огонь люди в штатском. Позже они подошли, разбили окна, вытащили мужчину из машины и начали бить. В частности, по данным издания, мужчину пинали и дважды ударили

головой об асфальт.