Опровергнуто доказательство существования инопланетных цивилизаций

Астрономы из Копенгагенского университета в Дании опровергли существование инопланетных цивилизаций, на наличие которых мог бы указывать органогалоген фреон. Оказалось, что этот газ находится возле относительно недавно зародившейся звезды IRAS 16293-2422 в созвездии Змееносца, а также в тонкой атмосфере кометы Чурюмова — Герасименко. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

В состав органогалогенов входят фтор и хлор, а также атомы углерода. Показано, что эти соединения образуются в ходе некоторых биологических процессов, в том числе тех, что протекают в грибах или в организме человека. Кроме того, они синтезируются при производстве красителей и медицинских препаратов. Ученые предполагали, что фреоны являются признаком существования инопланетной жизни, а также развитых цивилизаций.

Газ на объектах, где жизнь невозможна, обнаружили с помощью ALMA — комплекса телескопов, расположенных в чилийской пустыне Атакама, который был использован для наблюдения за системой IRAS 16293-2422, удаленной на 400 световых лет от Земли. Кроме того, исследователи проанализировали данные, полученные инструментами на космическом аппарате Rosetta. Этот зонд был предназначен для изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и взятия образцов атмосферы этого небесного тела.

По словам ученых, обнаружение фреона-40 в молодых звездных системах и на безжизненных космических объектах показывает, что органогалогены больше не могут считаться признаком живого. Однако эти вещества могут участвовать в процессах, необходимых для возникновения жизни.