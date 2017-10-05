Убийца из Лас-Вегаса обстрелял топливное хранилище

Убийца из Лас-Вегаса Стивен Пэддок обстрелял резервуары с авиационным топливом, что могло привести к их взрыву. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным собеседников издания, в цистерну попали две пули. Одна из них пробила стенку резервуара, но это не привело к возникновению пожара или детонации.

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Рядом с хранилищем также находятся несколько авиационных ангаров. Агенты ФБР провели баллистическую экспертизу и определили траекторию полета пуль. Пробоины в резервуарах уже заделаны.

По словам опрошенных изданием экспертов, хранилища авиационного топлива имеют специальную противопожарную защиту. «Вы не взорвете топливный бак, даже если всадите в него автоматную очередь. Большой объем топлива очень трудно поджечь. Рассчитывать на такой результат может только дилетант», — заявил один из собеседников издания.

Топливные резервуары находятся примерно в 350 метрах от места, где проходил концерт кантри-музыки по посетителям которого 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия. Стрелок находился на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500. Пэддок покончил с собой до того, как в его комнату ворвались полицейские.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.