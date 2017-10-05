Соратника Навального арестовали на 20 суток и отпустили через три дня

Соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова освободили из-под ареста. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«Дело возвращают в Нижний Новгород», — добавил он.

Волков подтвердил эту информацию в Twitter. «Так, всем привет. Я не понял, что это было, но постановление отменено. (Будет новое рассмотрение в НН). Ща осмотрюсь и напишу, что дальше», — отметил он в посте.

2 октября Волкова арестовали на 20 суток из-за неоднократных нарушений правил организации и проведения митингов и демонстраций.

Его задержали в Нижнем Новгороде. 29 сентября Волков пришел в отдел полиции, чтобы подать заявление о воспрепятствовании проведению митинга Навального. Там на него составили административный протокол, так как акция была не согласована с властями, и препроводили в аэропорт для возвращения в Москву. В тот же день за то же правонарушение задержали Навального. Он не успел приехать в Нижний Новгород, стражи порядка схватили его в подъезде собственного дома. Позже оппозиционера тоже арестовали на 20 суток.