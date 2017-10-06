Казачий атаман устроил пьяный дебош и разнес сауну

В Свердловской области пьяный казачий атаман устроил дебош после того, как его остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти проверку на алкотестере. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Znak.com.

Инцидент произошел в ночь на 5 октября в Среднеуральске. Полиция заподозрила атамана казачьего войска станицы Державной Олега Мажару в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Чтобы опровергнуть это, мужчине предложили подышать в прибор — алкотестер, однако мужчина от освидетельствования отказался», — рассказал изданию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Не желая сдаваться силовикам, атаман решил скрыться от них в находившейся неподалеку круглосуточной сауне. Сотрудники заведения не впустили казака, после чего тот взял булыжник и разбил окно, но влезть туда не смог. Мажара пытался взломать соседнюю дверь в автосервис, когда его задержали сотрудники ГИБДД.

По данным портала «8 район», при задержании атаман утверждал, что его «отмажут» высокопоставленные покровители из городской администрации.

В отношении Мажары завели дело по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».