Водитель Porsche спровоцировал ДТП с тремя автомобилями в Краснодаре

Видео: ren.tv

Камеры видеонаблюдения зафиксировали тройное ДТП в Краснодаре с участием автомобиля Porsche. Ролик публикует РЕН ТВ.

На записи видно, что водитель Porsche не пропустил другой автомобиль и столкнулся с ним на повороте. Обе машины остановились, но затем Porsche проехал несколько метров прямо, после чего развернулся, описав полукруг, на высокой скорости с открытой дверью и высунутой ногой пересек встречную полосу и врезался в припаркованный Chevrolet. При этом водитель слегка задел еще одну машину.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Как рассказали ресурсу «Югополис» в ГИБДД Краснодара, участники аварии отделались ушибами.