Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 19 человек

Число погибших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области выросло до 19 человек, сообщила «Ленте.ру» представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

Она отметила, что среди погибших — трое детей.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхтина.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.