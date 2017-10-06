Подмосковье вошло в десятку самых счастливых регионов

Московская область вошла в десятку субъектов России по упоминаемости в социальных сетях в контексте «счастье». Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на пресс-службу компании «Медиалогия».

В рейтинге за сентябрь Подмосковье занимает восьмую позицию. На первых трех местах оказались Москва, Санкт-Петербург и Крым. Также в топ-10 вошли Новосибирская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Красноярский край, Краснодарский край.

Специалисты учитывали процент упоминаний региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний остальных субъектов, отмечается в сообщении. При исследовании изучались такие социальные сети, как Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и LiveJournal.

В апреле доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов. Высокий процент довольных своей жизнью социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья граждане называли семью, детей и здоровье.

В марте 2017-го Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран, улучшив свой результат на семь позиций по сравнению с прошлым годом. Эксперты анализируют уровень жизни в 155 странах, учитывая такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка граждан государством, продолжительность жизни и отношение к коррупции.