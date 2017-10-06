В Крыму объявили о победе над словом «кофе-брейк»

Глава госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что на полуострове перестали использовать слово «кофе-брейк». Об этом в пятницу, 6 октября, он сказал на заседании президиума регионального парламента, передает агентство «Крыминформ».

«Мы одержали маленькую победу в борьбе за русское слово! Уже слово "кофе-брейк" в Крыму практически исчезло», — обрадовался Константинов.

Члены президиума поинтересовались, какие альтернативы теперь допустимы. В ответ глава госсовета посоветовал употреблять слова «кофе-пауза» или «перерыв».

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Константинов известен как сторонник чистоты русского языка. В апреле он предложил отказаться от использования слова «праймериз». «Наше подражание западным терминологиям — очень вредно. "Предварительное голосование" — в русском языке есть замечательные аналогии. Вот это убожеское поклонение западным терминам, совершенно непонятное, нас с вами унижает», — подчеркнул он.

Глава парламента республики признал, что сама технология предварительного голосования была заимствована у Запада, но высказал мнение о необходимости нарабатывать собственный опыт. «Я сторонник, как и наша команда, российского вектора развития. Мы верим только в себя. Все, что нам приносилось с Запада в Крым, все это было зло — ничего хорошего он нам не принес, он принес смуту, растерянность и ложные идеалы и идеи», — пояснил спикер.