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Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары

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Фото: Александр Карпушкин / ТАСС

«Готовить можно на асфальте, а охлаждаться — заворачиваясь во влажные простыни», — жители Крыма в соцсетях делятся серьезными и шуточными советами о том, как спастись от удушающего зноя. Причиной аномальной жары метеорологи называют африканский антициклон «Люцифер», который накрыл также юг Украины, Краснодарский край и Южную Европу. На полуострове участились лесные пожары, из-за использования кондиционеров начались перебои с поставками электричества. «Лента.ру» выяснила, как крымчане спасаются от рекордного зноя.

Солнечные рекорды

Жара в последние дни побила рекорды, державшиеся долгие годы. Так, 5 августа в Ялте столбики термометра поднялись до 36,2 градуса (в 2010 году было зафиксировано 36 градусов). В Феодосии дневная температура составила 37,5 градуса (35,5 в 2012 году), в Симферополе было 37,6 градусов (37,4 в 2010 году), в Керчи — 37,6 (35,8 в 2010 году). 7 августа начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая заявила, что на полуострове побит абсолютный температурный максимум за 200 лет. По ее словам, самая высокая температура наблюдалась в Красногвардейском районе — 39,9 градусов.

Парным молоком стала и вода. В Керченском проливе море прогрелось до 27 градусов. У берегов Севастополя и Евпатории вода сейчас 26 градусов, в Феодосии и Ялте — 25, в Алуште — 24. Туристы шутят, что если добавить картошку и морковь, то уху можно готовить прямо в море.

Спасателям, впрочем, не до шуток. В большинстве районов полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В отдельные дни количество вызовов доходило до рекордных отметок — 79 возгораний за день. Большинство из них происходили по вине отдыхающих: кто-то кидал окурки в степи, кто-то жарил шашлыки на траве, а не на мангале. Некоторые и вовсе умудрялись палить в поле мусор. Самый масштабный природный пожар произошел 5 августа у села Громовка возле Судака. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к утру 8 августа. В тушении пожара, который охватил 50 гектаров, участвовали почти 500 человек, привлекались вертолеты. После этого 7 августа Совет министров Крыма на 21 день ввел запрет на посещение лесов республики. Подчеркивается, что допустим только сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, лагерей, здравниц, турбаз и специально отведенных для досуга мест. В леса въезд разрешен лишь транспорту спецназначения. Также категорически запрещено разведение костров. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов добавил, что нарушители правил пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности.

Медики тоже бьют тревогу. Количество людей, жалующихся на тепловые и солнечные удары, только за первые пять дней августа достигло 96 человек. В местах массового скопления туристов — на пляжах и контрольно-пропускных пунктах — дежурят дополнительные бригады врачей.

Жаркая погода приводит и к перебоям с электроэнергией. 6 августа ГУП «Крымэнерго» сообщило, что объем энергопотребления достиг предела и превысил суммарный объем существующей генерации. Причиной стало массовое включение кондиционеров. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи. Вечером 7 августа в Крыму и Севастополе более 108 тысяч человек остались без света из-за высокого энергопотребления. В связи с этим на южном берегу Крыма (ЮБК) ввели графики временного отключения электроснабжения. Представители «Крымэнерго» призывают жителей и гостей полуострова использовать электроприборы рационально и по возможности сокращать потребление в часы пиковых нагрузок — с 19 до 23 часов.

От моря до фонтана

Жители и туристы спасаются от жары у воды — в море, а некоторые и в городских фонтанах. В администрации Симферополя против купания в фонтанах возражать не стали. «Если это людям помогает справляться с жарой… Главное, чтобы они это делали прилично, соблюдали общественный порядок и не ломали оборудование. Зачем же возражать? В Риме люди в фонтанах купаются, везде купаются, а мы запрещать будем, что ли? Главное, чтобы соблюдали общественный порядок и не показывали голые части тела», — считает заместитель главы городской администрации Кирилл Скороходов.

Понятно, что экстремальная жара — серьезное испытание для здоровья. По мнению медиков, она может сказаться на самочувствии и здоровых людей, не говоря о больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, избыточным весом, болезнями кожи, почек, щитовидной железы. Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Крым Сергей Морозов настоятельно рекомендует не загорать в самый пик жары. К одежде, по его словам, также стоит относиться внимательно: максимально открытые вещи не пойдут на пользу коже. «Есть хороший пример: люди, проживающие на Аравийском полуострове и в Южной Африке. Они одеваются в белые одежды, закрывая все тело. Это неспроста. Я рекомендую тонкие натуральные ткани, просторные вещи, максимально закрывающие тело», — подчеркивает Морозов. Он добавляет, что следует пить 1,5-2 литра воды в сутки. Лучше употреблять чистую, негазированную воду, а также чаи, морсы. Специалисты также рекомендуют в жару отказаться от жирной еды, потребление мяса свести к минимуму, зато как можно больше есть фруктов и овощей. В самое жаркое время дня лучше вообще не есть, перенося приемы пищи на утро и вечер.

По данным метеорологов, сухая, жаркая и малооблачная погода сохранится в Крыму до середины августа. В дневные часы температура воздуха составит от 35 до 40 градусов, местами до 43 градусов. «Активизация циклонической деятельности с освежающими ливнями и грозами произойдет не ранее второй половины августа», — говорит ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом небольшое понижение температуры из-за северо-восточного ветра произойдет уже во второй половине недели, но сброс аномальной жары будет чисто символическим и составит не более 3-4 градусов.

Сами крымчане делятся в сети лайфхаками о том, как облегчить знойную жизнь. Так, в интернете распространяется совет делать температуру в холодильниках на один градус выше. Это якобы сокращает потребление электроэнергии на 5 процентов. Еще одна находка — если нет дома кондиционера, то советуют заворачиваться в мокрую простыню для охлаждения. Самые предприимчивые запустили стартап по продаже специально охлажденных половинок арбузов. Особой популярностью ягода пользуется на пляжах полуострова.

Игорь Кармазин

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