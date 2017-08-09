На юге Крыма сгорел нелегальный детский лагерь

В поселке Форос на юге Крыма сгорел несанкционированный детский лагерь. Об этом в среду, 9 августа, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание возникло на территории коттеджей для сезонного отдыха, где и разместился нелегальный лагерь. В момент возникновения пожара в нем находилось 49 детей в возрасте от 9 до 16 лет и 10 взрослых, в результате инцидента никто не пострадал. По данным спасателей, огнем были охвачены два двухэтажных строения и одноэтажное. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

Огонь частично уничтожил документы и личные вещи отдыхающих. Эвакуированные дети были временно размещены в детском оздоровительном лагере «Ласпи», где они пробудут четыре дня. В течение этого времени им будут выданы справки, подтверждающие личность.

О том, кто и как организовал лагерь, не уточняется.

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7 августа совет министров Крыма на 21 день для обеспечения пожарной безопасности ввел запрет на посещение лесов республики. Подчеркивается, что допустим только сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха лагерей, здравниц, турбаз и подобных мест. В сами леса въезд разрешен лишь транспорту спецназначения. Также категорически запрещено разведение костров.

Днем ранее на юге Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии. Причиной стало превышение допустимой токовой нагрузки из-за того, что жители полуострова активно пользуются кондиционерами, которые спасают от аномальной жары. По данным сайта Gismeteo, 9 августа на полуострове ожидается до 36 градусов тепла. Аналогичная температура прогнозируется в ближайшие дни.