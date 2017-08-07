В Крыму ограничили посещение лесов

Совет министров Крыма на 21 день ввел запрет на посещение лесов республики. Согласно постановлению, соответствующее решение было принято в понедельник, 7 августа, в связи с сообщением крымского гидрометцентра о пятом уровне пожарной опасности на полуострове, передает агентство «Крыминформ».

«Ввести в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день со дня официального опубликования настоящего постановления», — сказано в документе.

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Подчеркивается, что допустим только сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, лагерей, здравниц, турбаз и подобных мест. В сами леса въезд разрешен лишь транспорту спецназначения. Также категорически запрещено разведение костров. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов добавил, что нарушители правил пожарной безопасности в лесах будут привлекаться к административной ответственности.

6 июля на юге Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии. Причиной стало превышение допустимой токовой нагрузки из-за того, что жители полуострова активно пользуются кондиционерами, которые спасают от аномальной жары. По данным сайта Gismeteo, во вторник на полуострове ожидается до 39 градусов тепла. Аналогичная температура прогнозируется также в ближайшие дни.