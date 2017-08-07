В Крыму без электричества остались более 100 тысяч человек

Минэнерго России ввело на территории Крыма график временного отключения электропотребления. В результате без света остались более 100 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что света лишились 24800 жителей Севастополя, в Республике Крым — 83900 человек. От электроэнергии отключили бытовых потребителей и часть промышленных предприятий суммарно на величину 70 МВт. Это было сделано для того, чтобы не допустить перегрузки сетей.

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В 22:25 мск Минэнерго рапортовало о включении в сеть всех отключенных ранее потребителей, передает «Интерфакс».

6 августа на Южном берегу Крыма был введен аналогичный график. Вечером 5 августа более 120 тысяч человек в Крыму оставались без света в течение полутора часов из-за повреждения трансформатора, передавал ТАСС. В Минэнерго сообщали, что причиной стало повреждение трансформатора с возгоранием конденсатора связи на высоковольтной линии «Старый Крым — Судак».

28 июля крупнейшие города Крыма, включая Севастополь, остались без электричества. Со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост на полуостров был полностью отключен. Позже подача электричества была восстановлена.