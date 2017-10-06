Самый известный в мире сноубордист приедет в Россию с новым фильмом

Видео: Quiksilver / YouTube

Самый известный сноубордист в мире Трэвис Райс представит 25 октября в московском кинотеатре «Дом Кино» свой новый фильм «Глубина восприятия» (Depth Perception). Тизер киноленты опубликован на YouTube-канале Quiksilver.

В российскую столицу вместе с Райсом прилетят все главные герои фильма: Брайан Фокс, Остин Суитин и сноубордистка команды Roxy Робин Ван Джин.

Материалы по теме «Однажды мы пошли купаться в 40-градусный мороз» Один из лучших сноубордистов мира о страхе, полетах над Камчаткой и зимних Играх

«Снятый в удивительной природной зоне, которая считается самым удаленным от побережья тропическим лесом в мире, проект Depth Perception возвращается к истокам сноубординга и показывает связи между природой и райдерами», — рассказали корреспонденту «Ленты.ру» представители бренда Quiksilver.

Проект представлен компаниями Quiksilver, Rubble Films и Helio Collective.