На фестивале французского кино покажут премьеру фильма «Праздничный переполох»

В кинотеатрах Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» пройдет IV Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANCAIS». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

Картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы состоятся в 20 городах России, в том числе в Волгограде, Туле и Сыктывкаре.

Фестиваль откроется 11 октября и продлится до 18 октября. На открытии смотра будет представлена лента «Праздничный переполох» от режиссеров драмы «1+1» Эрика Толедано и Оливье Накаша.

На московской премьере в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» фильм лично представят авторы. Билеты можно приобрести по ссылке.

Также в рамках фестиваля покажут картины «Двуличный любовник», «Молодой Годар», «Жизнь», «Дикарь» и «Побег из Рио».