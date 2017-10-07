Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в аварии неподалеку от Бишкека. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь республиканского кабмина Чингиз Эсенгул уулу в субботу, 7 октября.

Он пояснил, что ДТП произошло около села Садовое Московского района. По предварительным данным, машина вице-премьера Toyota Land Cruiser столкнулась с «КАМАЗом». В автомобиле чиновника находились также его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель — они тоже погибли.

Источник «Интерфакса» сообщил, что на участке дороге, где случилась авария, идет ремонт. В настоящее время проводится экспертиза, чтобы установить причины происшествия.

Джумакадыров курировал в правительстве Киргизии вопросы безопасности. Он также возглавлял штаб по подготовке президентских выборов, которые пройдут в стране 15 октября.