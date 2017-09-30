Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховного совета страны Канатбека Исаева. Ему инкриминируют три статьи уголовного кодекса — «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки» и «насильственный захват власти или насильственное удержание власти», сообщает портал 24.kg.

По версии следствия, депутат от фракции «Кыргызстан», являясь сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляет активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

«Они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата в президенты. Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего их усилиями действующая легитимная власть в стране должна быть свергнута», — говорится в сообщении прокуроров.

На данный момент подозреваемый задержан, сообщает ТАСС.

Депутат Исаев в настоящее время проходит по другому уголовному делу главным фигурантом. Он обвиняется в коррупции. Это дело сейчас слушается в суде.

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов, фаворитами гонки считаются экс-премьеры Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.

